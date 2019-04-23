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Спорт

Тарасова высказалась о стриптизе Медведевой

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Татьяна Тарасова послала к черту критиков Евгении Медведевой. Заслуженный тренер уверена, что комментаторами, нападающими на фигуристку, движет зависть.
прочитано 672 раза

Татьяна Тарасова не стеснялась в выражениях в адрес злопыхателей, которые нападают на Евгению Медведеву. Тренер отметила, что фигуристы всегда выступают в эластичных облегающих костюмах, и она не понимает, чем зрителям не понравился наряд Евгении.

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 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

"Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери! Надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!" - цитирует Тарасову НСН.

Надо сказать, что Медведева отчасти сама спровоцировала подписчиков. Фигуристка выложила в Instagram кадр из нового показательного номера, с которым выступила в шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле. Воспитанница Брайана Орсера вышла на лед в розовой латексной мини-юбке и коротком топе. Во время номера она разделась – сняла шубу.

В подписи под постом фигуристка объявила конкурс – призвала оставлять самые жесткие комментарии. Народ долго упрашивать не пришлось, хотя многие не нашли в себе сил на критику и оставили хвалебные отзывы. А вот Алина Загитова после этого отписалась от коллеги в соцсетях.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Ранее в Сети появилось видео выступления Евгении Медведевой в шоу Ice Fantasia 2019 – его выложил друг 19-летней спортсменки, болгарский певец Кристиан Костов. Некоторые подписчики двукратной чемпионки мира и Европы сравнили ее костюм с нарядом для ролевых игр, а выступление – с порнографией. Другие, в том числе Татьяна Тарасова, выступили в защиту девушки.

Татьяна Тарасова всегда резко реагирует на незаслуженную, по ее мнению, критику российских фигуристов. На днях заслуженный тренер жестко ответила бывшему полузащитнику "Зенита" Константину Зырянову, который назвал фигурное катание кошмарным видом спорта, напоминает РИА ФАН.

Автор: Андрей Евлампиев23 апреля 2019, 08:35
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Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мадам Тарасова что вы сыте кипятком из за нее и чему завидовать.
1

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