Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе
Журналист комментировал заключительную гонку турнира, которая проходила в Зефельде. Во время соревнований он обратил внимание, что Елена Вяльбе совершила ритуальный жест, когда ее воспитанник – российский лыжник Александр Большунов – попытался обогнать норвежца Ханса Кристера Холунна.
Губерниев заявил, что подобные вещи недопустимы для профессионалов. "Нашему тренерскому штабу нужно не креститься, а продумывать тактику. У нас такое не принято, а у норвежцев работает", – цитирует его Sports.ru.
Первое место в гонке на дистанции 50 километров свободным стилем занял норвежец Ханс Кристер Холунн. Серебро завоевал россиянин Александр Большунов, сообщает Teleprogramma.pro.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России с неодобрением высказалась о работе спортивного комментатора. По ее мнению, Дмитрий Губерниев часто переступает грань в своих оценках. "В эфире дает свои и очень жесткие оценки тренерам, сервисерам – такие оценки могут обидеть или оскорбить. Это не лицо комментатора", – отметила Вяльбе.
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