Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе

Спортивный комментатор раскритиковал действия президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе во время чемпионата мира в Австрии. Дмитрий Губерниев заметил, что перед финишем тренер перекрестилась.

Журналист комментировал заключительную гонку турнира, которая проходила в Зефельде. Во время соревнований он обратил внимание, что Елена Вяльбе совершила ритуальный жест, когда ее воспитанник – российский лыжник Александр Большунов – попытался обогнать норвежца Ханса Кристера Холунна.

Губерниев заявил, что подобные вещи недопустимы для профессионалов. "Нашему тренерскому штабу нужно не креститься, а продумывать тактику. У нас такое не принято, а у норвежцев работает", – цитирует его Sports.ru.

Первое место в гонке на дистанции 50 километров свободным стилем занял норвежец Ханс Кристер Холунн. Серебро завоевал россиянин Александр Большунов, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России с неодобрением высказалась о работе спортивного комментатора. По ее мнению, Дмитрий Губерниев часто переступает грань в своих оценках. "В эфире дает свои и очень жесткие оценки тренерам, сервисерам – такие оценки могут обидеть или оскорбить. Это не лицо комментатора", – отметила Вяльбе.