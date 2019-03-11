Триумфальное возвращение: Медведева побила Загитову и Туктамышеву

Компания "Медиалогия" составила список самых популярных женщин страны. Евгения Медведева оказалась самой востребованной спортсменкой.

Молодая фигуристка заняла 15-ю строчку в рейтинге. Ее соперница Алина Загитова оказалась только на 20-й позиции. За ними идет тренер Этери Тутберидзе, завоевавшая 29 место. Спортсменка Елизавета Туктамышева оказалась только на 33-ей позиции.

Самой популярной женщиной стала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. В первую пятерку также вошли певица Ольга Бузова, телеведущая Ксения Собчак и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Как сообщают представители портала, при составлении списка они опирались на данные по упоминаниям деятелей в прессе.

Напомним, фигуристка Евгения Медведева одержала победу на финале Кубка России, который прошел 22 февраля в Великом Новгороде. Несмотря на то что спортсменка упала во время исполнения произвольной программы, ей удалось набрать в сумме максимальное количество баллов – 222,90. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, которая получила 221,19 баллов. За ней следует Виктория Васильева – ей присудили 208,75 баллов.