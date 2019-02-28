Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой

Недавно стало известно, что в состав сборной России на предстоящий чемпионат в Японии вошла Евгения Медведева, а Елизавета Туктамышева так и осталась в команде запасных. Поклонники последней обрушились с гневными комментариями на воспитанницу Брайана Орсера.

Несколько часов назад на странице спортсменки в Instagram стали появляться негативные комментарии от пользователей. Они выступили против решения Федерации фигурного катания включить Евгению Медведеву в состав российской команды. "Желаю тебе провалиться на чемпионате мира!", "Желаю тебе занять последнее место на ЧМ, твое место там – на дне, причем не только на дне турнирной таблицы, но и в жизни", – написали они.

Многие пользователи настояли на том, чтобы спортсменка отказалась от участия в турнире и отдала свое место Елизавете Туктамышевой. "А слабо самой отказаться от турнира? Сама же говорила, что Лиза сильнее", "Ты добилась своего? Скажи, неужели тебе ни капельки не стыдно перед Лизой? Если ты говорила, что она достойнее тебя, так уступи ей эту путевку, а точнее, отдай ей то, что ей принадлежит по праву, и то, что ты у нее украла", – отмечали они.

Ранее 22-летняя фигуристка прокомментировала новость о том, что не поедет на чемпионат мира в Японию. Елизавета Туктамышева до последнего верила, что войдет в состав сборной, потому это известие стало для нее настоящим ударом. "Во мне жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее", – поделилась она.