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Спорт

В чем секрет успеха портала Sport24

Фото: Дни.ру
Новое спортивное медиа набирает популярность в Сети: год назад на просторах Рунета появился проект Sport24. Сегодня – это узнаваемый и популярный ресурс со своим стилем и эксклюзивными материалами.
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Год назад холдинг S8 Capital представил свой проект Sport24. Редакцию возглавил известный спортивный журналист Самвел Авакян. Команда собиралась в срочном режиме – через несколько дней начиналась Олимпиада в Корее. "Благодаря профессионализму и энтузиазму немногочисленного на тот момент коллектива во время Игр-2018 у Sport24 уже получился первый спецпроект и свой эксклюзивный контент", – вспоминает руководитель редакции.

Молодое издание пополнили известные журналисты, редакторы и фотографы, сотрудничавшие с другими ведущими спортивными и неспортивными СМИ. Sport24 сотрудничает со "Спартаком" и "Динамо", ЦСКА и "Ахматом" и многими другими командами.

Летом 2018 года S8 Capital и Федерация регби России подписали соглашение об информационной поддержке популяризации этого вида спорта в целом и сборной России по регби в частности. В начале 2019 года Sport24 стал информационным партнером Федерации бокса России.

Успех к новому проекту пришел быстро: уже в апреле 2018 года  Sport24 был назван самым читаемым медиа в своем сегменте по данным "Медиатора", в сентябре стал вторым по цитируемости спортивным изданием по версии "Медиалогии".

В абсолютных цифрах рост аудитории составил несколько тысяч процентов: в стартовом феврале 2018 года количество просмотров сайта sport24.ru было около 800 тысяч в месяц, а в январе 2019 этот показатель достиг рекордной отметки.

Фото: www.globallookpress.com

Для привлечения аудитории большую роль сыграл чемпионат мира по футболу. В дни мундиаля среднесуточная аудитории ресурса составляла более 150 тысяч уникальных пользователей. А один только атмосферный репортаж с улиц Москвы на YouTube-канале портала собрал почти полмиллиона просмотров.

За первый год работы рекордным оказалось 7 октября 2018 года. Самым популярным у аудитории стал бой в рамках турнира UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. В этот день на сайт зашли более полумиллиона пользователей.

Станислав Черчесов. Фото: www.globallookpress.com

Успех и узнаваемость проекта отметил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. "Знаю, что многие болельщики и любители спорта активно посещают Sport24. Наряду с другими спортивными порталами я также практически ежедневно захожу на страницы сайта, где вижу немало интересного", – сказал Черчесов. Он выразил надежду на то, что журналисты издания и в дальнейшем будут профессионально выполнять свою работу и радовать своих читателей оперативными новостями и яркими материалами.

Автор: Александр Комаров25 февраля 2019, 12:27

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