"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед

Чемпионка мира и Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр высказалась в своем "Инстаграме". "Ну что, снова на большой лед? Обожаю интернет: например, прямо сейчас узнала, что, оказывается, выступаю на грядущем чемпионате России. Экстренно меняю планы и вылетаю в Москву. Чур, без меня не начинать! Ну а кроме шуток, ждете моего возвращения?", – поинтересовалась Ирина Слуцкая своих фолловеров.
Подписчики разделились на два лагеря. Одни с юмором отнеслись к домыслам о возвращении 40-летней фигуристки на лед. Другие же посчитали, что это вполне возможно.
"Вот это я понимаю сенсационное возвращение в спорт", "Ирина, вот шутки шутками, а я серьезно думаю, что если бы вы задались бы целью, то без медалей точно не уехали...", "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Вы – легенда! Вас любят миллионы", – прокомментировали пост Ирины Слуцкой россияне. Многих известие привело в недоумение.
Напомним, не так давно Ирина Слуцкая стала многодетной матерью. Одна родила дочь Киру. При этом фигуристка отметила, что не собирается долго находиться в декретном отпуске. Она заверила, что в скором времени приступит к тренировкам.
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