Стало известно о срочном совещании глав спортивных федераций после скандала с WADA

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал информацию о проведении круглого стола, посвященного обсуждению рекомендации отстранить Россию от соревнований. Дмитрий Песков заявил, что глава государства не планирует встречаться с руководителями спортивных федераций, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили о том, что Администрация президента проведет срочное совещание. Ожидалось, что темой встречи со спортивными функционерами станут санкции WADA в отношении атлетов. Как передает НСН, заседание было запланировано на 9 декабря.
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