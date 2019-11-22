"Дом не купить": Туктамышева раскрыла доходы фигуристов

По словам фигуристки, призовые за победу на чемпионате мира составляют 50 тысяч долларов. За чемпионат Европы платят 20 тысяч долларов. Туктамышева также привела цены за результаты в рамках мирового Гран-при: победитель получает 18 тысяч долларов, серебряный призер – 12 тысяч, третий результат вознаграждается 9 тысячами долларов.
"За победу можно взять (квартиру – прим. ред.), но там все равно не такие деньги, которые могут позволить, например, загородный дом", – призналась Туктамышева.
Она перечислила суммы, которые получают фигуристы за победы. Но Лиза отметила, что в итоге сами призеры получают около 50% от общей суммы, так как существуют налоговые выплаты, а также проценты для тренера. Своим наставникам спортсмены чаще всего отдают 30% от выигрыша.
По словам Туктамышевой, им еще платят зарплату. Сумма зависит от успешности проведенного сезона. Чем успешнее сезон, тем больше заработок. Спортсменка также призналась, что намного выгоднее работать в шоу, потому что там больше платят. А в спорте приходится действительно много трудиться, чтобы прилично зарабатывать.
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