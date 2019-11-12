"Позор": Туктамышевой досталось после провального выступления

Знаменитая фигуристка Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении российских спортсменок на Гран-при в Китае. Она рассказала о слишком требовательном судействе, а также о шансах Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой выйти в финал.

Бестемьянова очень довольна выступлением российских фигуристок на этапе соревнований. Она отметила, что особенно ее поразил номер Щербаковой, а также выразила сожаление, что Туктамышева допустила провальную ошибку. Не забыла она и о Самодуровой.

"Анна Щербакова откаталась замечательно. Уникальное выступление в произвольной программе с двумя четверными лутцами, один из которых в каскаде. Мне кажется, она прибавила в скорости по сравнению с этапом в Лас-Вегасе. Очень жаль, что Елизавета Туктамышева сорвала тройной аксель в короткой программе, потому что она вполне могла рассчитывать на второе место. Прокат Софьи Самодуровой судьи оценили странно – поставили недокруты, которых там не было. Вот не хочется им, чтобы в финале было много россиянок", – поделилась Наталья мыслями с корреспондентами RT.

Она подчеркнула, что судьи часто пытались вставить палки в колеса Щербаковой. То им не понравилось, как был исполнен элемент, то нашли в нем недочеты, которых на самом деле не было. По словам Бестемьяновой, это глупо со стороны судейской коллегии.

"Что касается неясных ребер, то здесь я не берусь спорить. Возможно, они действительно были. Но когда речь идет о четверном лутце, мне кажется, смешно рассматривать, как там встал конек. Это уникальный элемент, который в мире исполняют лишь три фигуристки: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алиса Лью", – высказалась Наталья.

Она надеется, что в финальном этапе, несмотря на предвзятое отношение судей, россиянки смогут принести победу Родине. Правда, знаменитая фигуристка отметила, что для этого девушкам нужно хорошо подготовиться.