Евгения Медведева одержала блестящую победу

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место на соревнованиях Shanghai Trophy в Китае. Спортсменка получила за короткую и произвольную программы 191,78 балла.
На второй строчке оказалась ученица Этери Тутберидзе – Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Судьи поставили ей 186,9 балла. Тройку лидеров замыкает южнокорейская фигуристка Лим Ын Су, набравшая 184,64 балла, сообщает ТАСС.
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