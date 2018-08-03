Российскому биатлону предсказали крах из-за бегства спортсменок

Бежавшие на Украину российские биатлонистки завоевали медали на юниорском чемпионате этой страны. Тем временем ситуацию с отъездом спортсменов из России назвали критической. Необходимо вмешательство вышестоящих инстанций, считают в спортивном сообществе.

Бывшая российская биатлонистка Екатерина Бех, решившая сменить спортивное гражданство на украинское, успела завоевать золотую медаль. Она победила в гонке преследования на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону. Ее "сообщница" по бегству из России Анастасия Рассказова показала четвертый результат.

О том, что россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко приняли решение выступать на международных соревнованиях под флагом Украины, стало известно 2 августа. В минувшем сезоне 20-летняя Рассказова представляла Россию на этапах юниорского Кубка IBU, а в 2016 и 2017 годах принимала участие в чемпионатах мира среди юниоров. 19-летняя Бех и 18-летняя Москаленко на уровне сборных пока не выступали, сообщает "Чемпионат".

Ситуация в российском биатлоне критическая, и в дело должны вмешаться вышестоящие структуры, считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. "Спортсменки разбегаются. Они могли составить конкуренцию. Такой ситуации никогда не было. Посмотрите, уехали все лучшие тренеры – кто в Канаду, кто на Украину, кто в Корею", – обеспокоен чемпион. По его словам, если в ближайшее время не вмешаются советник президента Игорь Левитин, Олимпийский комитет и Министерство спорта, то самый популярный вид спорта окажется в России на грани исчезновения.

Публикация от Andrew Vasilich (@andrew.vasilich) 2 Авг 2018 в 10:40 PDT

Тем временем в Союзе биатлонистов России (СБР) не склонны драматизировать. Спортсменки решили выступать за сборную Украины из-за того, что в российской команде очень высокая конкуренция, считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону, вице-президент СБР Сергей Чепиков. Он подчеркнул, что в России очень много центров подготовки спортсменов начального уровня – на Украине и в Белоруссии подобного нет. Тем не менее Чепиков убежден, что федерация не должна допускать подобных переходов.