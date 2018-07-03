Акинфеева запечатлели женской грудью

Игоря Акинфеева нарисовали грудью. Вратаря сборной России запечатлела в своей необычной технике петербургская художница Ирина Романовская.

Романовская известна тем, что рисует грудью портреты известных людей. На создание картины с Акинфеевым художницу вдохновила победа сборной России в матче с Испанией. "Он сегодня национальный герой, вся страна ему благодарна. Как он отбил пенальти – это просто невероятно, фантастически! Никто в мире так не делал", – восхитилась Ирина.

Техника, в которой работает художница, следующая: сначала рисунок наносится на бумагу карандашом, а грудь вступает в дело на следующем этапе, при работе красками. По словам Романовской, ей удалось передать решительный взгляд Акинфеева.

В галерее художницы наряду со ставшим национальным героем России голкипером и другие известные персонажи. Тренер сборной Черчесов запечатлен в образе Станислава Чудотворца, здесь же – портрет лидера сборной Египта Мохаммеда Салаха, напоминает Пятый канал.