Расписание матчей ЧМ-2018 Таблица ЧМ-2018 Теннис Хоккей Футбол

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Спорт

Раскрыты личность и внешность убийцы фигуриста Дениса Тена

Денис Тен. Фото: GLOBAL LOOK Press/Enrico Calderoni
Полицейские Алма-Аты в ночь на 20 июля задержали мужчину, который подозревается в убийстве 25-летнего фигуриста и олимпийского призера Дениса Тена. 24-летний Нуралы Киясов уже сознался в преступлении.
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По словам городского прокурора Берика Жуйриктаева, злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Сейчас правоохранители ищут подельника Киясова. Его личность уже установлена.

Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена. Фото: tengrinews.kz

По данным полиции, за совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области, передает портал Tengrinews.kz. Известно, что он худощав и имеет рост 165-170 сантиметров. Был одет в черную футболку, серые джинсы и черную обувь.

Второй подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена. Фото: tengrinews.kz

Убийцы Дениса Тена попали на камеру видеонаблюдения, сообщает NUR. Где именно снят ролик, неизвестно. За пару часов до трагедии спортсмен обедал в алма-атинском ресторане. 

Прокомментировала печальное известие о смерти коллеги олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая. По словам спортсменки, Тен был тактичным, воспитанным и талантливым молодым человеком.

"Всегда думала, что у него большое будущее, что он будет как минимум министром в Казахстане или вообще президентом. Он такой масштабный, знаете... Не такой как все", – цитирует Липницкую РЕН ТВ.

Напомним, что Дениса Тена убили 19 июля. Два злоумышленника пытались снять зеркала с машины спортсмена, тот попытался остановить преступников. Фигуриста ударили ножом в бедро, попав в артерию. Денис потерял много крови. Спасти его врачам не удалось.

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Автор: Людмила Фоканова20 июля 2018, 08:27
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