Раскрыты личность и внешность убийцы фигуриста Дениса Тена

Полицейские Алма-Аты в ночь на 20 июля задержали мужчину, который подозревается в убийстве 25-летнего фигуриста и олимпийского призера Дениса Тена. 24-летний Нуралы Киясов уже сознался в преступлении.

По словам городского прокурора Берика Жуйриктаева, злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Сейчас правоохранители ищут подельника Киясова. Его личность уже установлена.

По данным полиции, за совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области, передает портал Tengrinews.kz. Известно, что он худощав и имеет рост 165-170 сантиметров. Был одет в черную футболку, серые джинсы и черную обувь.

Убийцы Дениса Тена попали на камеру видеонаблюдения, сообщает NUR. Где именно снят ролик, неизвестно. За пару часов до трагедии спортсмен обедал в алма-атинском ресторане.

Прокомментировала печальное известие о смерти коллеги олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая. По словам спортсменки, Тен был тактичным, воспитанным и талантливым молодым человеком.

"Всегда думала, что у него большое будущее, что он будет как минимум министром в Казахстане или вообще президентом. Он такой масштабный, знаете... Не такой как все", – цитирует Липницкую РЕН ТВ.

Напомним, что Дениса Тена убили 19 июля. Два злоумышленника пытались снять зеркала с машины спортсмена, тот попытался остановить преступников. Фигуриста ударили ножом в бедро, попав в артерию. Денис потерял много крови. Спасти его врачам не удалось.