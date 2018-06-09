Знаменитая теннисистка умерла от рака

В Бразилии скончалась знаменитая теннисистка Мария Буэно. Спортсменке было 78 лет, сообщает "Газета.ru".
Буэно с 2017 года боролась с раком ротовой полости. 7 июня ее состояние резко ухудшилось, теннисистка была госпитализирована.
Мария Буэно 19 раз становилась победительницей турниров Большого шлема. После завершения спортивной карьеры работала комментатором на бразильском телевидении.
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