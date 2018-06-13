Бразильские футболисты отметили приезд в Россию водкой
Свидетели рассказали, что бразильцы пили водку и пиво. Посиделки футболистов удалось снять на видео: за одним из столов с горькой сидит вратарь сборной страны и английского "Манчестер Сити" Эдерсон Сантана ди Мораес.
Болельщики предположили, что таким образом спортсмены отметили день рождения коллеги по сборной Филиппе Коутиньо, сообщает Life.ru. Впрочем, они могли так отпраздновать и приезд в Россию.
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