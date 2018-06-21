Сборная Бразилии по футболу ЧМ-2018

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Сборная Бразилии по футболу

ЧМ-2018
Сборная Бразилии по футболу

На чемпионате мира по футболу в 2018 году сборная Бразилии попала в группу E. Компанию ей составляет Швейцария, Сербия и Коста-Рика. Тренером бразильских футболистов стал Аденор Леонардо Бакши, в спортивном мире известный как Тите.

В команду вошли 23 игрока:

Вратари - Алисон Рамзес Бекер, Кассио Роберто Рамос и Эдерсон Сантана ди Мораес.

Защитники - Данило Луис да Сильва, Маркос Аоас Корреа, Марсело Виейра де Сиелва Жуниор, Жуан Миранда ди Соза Фильо, Педро Тонон Жеромел, Тиаго Эмилиано да Силва, Фагнер Консерва Лемос и Филипе Луис Касмирски.

Полузащитники - Виллиан Боржес да Силва, Дуглас Коста да Соуза, Карлос Энрике Жозе Франсиско Венансио Гордуросо Казимиро, Жозе Пауло Безерра Масиэл Жуниор, Ренато Суарис де Оливейра Аугусто, Роберто Фирмино Барбоза де Оливейра, Тайсон Барселлос Фреда, Фернандо Луис Роза, Филиппе Коутиньо Коррея и Фредерико Родригес Сантос.

Нападающие - Габриэл Фернанду де Жезус и Неймар да Силва Сантос Жуниор.

Матчи сборной Бразилии на ЧМ-2018

17 июня, 21:00 мск. Бразилия - Швейцария. Стадион "Ростов", Ростов-на-Дону.

22 июня, 15:00 мск. Бразилия - Коста-Рика. Стадион "Крестовский", Санкт-Петербург.

27 июня, 21:00 мск. Сербия - Бразилия. Стадион "Открытие Арена", Москва.

Бразильянка выдумала изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу

Бразильянка выдумала изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу
Измена мужу с его лучшим другом заставила болельщицу из Бразилии искать себе "алиби". Изнасилование, о котором женщина сообщила в полицию, оказалось выдумкой. Бурный секс с другом мужа оставил следы на теле Жулианы Трофы.

Неймар стал посмешищем ЧМ-2018

Неймар стал посмешищем ЧМ-2018
Нападающий сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермена" Неймар подпортил на мундиале свою спортивную репутацию. Пользователи социальных сетей высмеяли его за симуляцию в матче 1/8 финала против Мексики.  На 71-й минуте игры бразилец оказался на газоне, зажав мяч между стоп.

Германия и Бразилия под угрозой вылета с ЧМ-2018

Германия и Бразилия под угрозой вылета с ЧМ-2018
Футбольные баталии 27 июня развернутся в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Участники групп F и E выяснят, кто из них выйдет в плей-офф, а кому предстоит дорога домой. Обзор предстоящих матчей – в материале Dni.Ru. ЮЖНАЯ КОРЕЯ – ГЕРМАНИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17:00 ЧМ-2018 уже преподнес немало сюрпризов.

Обиженные мужчины мстят россиянкам за флирт с иностранцами на ЧМ-2018

Обиженные мужчины мстят россиянкам за флирт с иностранцами на ЧМ-2018
В соцсети "ВКонтакте" набирает популярность группа Buceta Rosa. В нем оскорбленные парни жестко критикуют поведение российских девушек на мундиале. Название группы происходит от одноименной песенки, которую для ролика спели бразильские фанаты вместе с не владеющей португальским языком россиянкой.

Униженная Бразилия угодила в ловушку на ЧМ-2018

Униженная Бразилия угодила в ловушку на ЧМ-2018
Санкт-Петербург, Волгоград и Калининград 22 июня принимают матчи чемпионата мира. На поле сойдутся представители квартетов D и E. Подробный обзор предстоящих матчей – в материале Dni.Ru. Бразилия – Коста-Рика, "МАТЧ!", 15:00*Гости из Америки съехались в Северную столицу.

Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии

Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии
В соцсетях и южноамериканских СМИ стала распространяться видеозапись, на которой запечатлено некрасивое поведение бразильских болельщиков по отношению к нашим соотечественницам на ЧМ-2018. Они учат молодых женщин похабной фразе на португальском языке. Не знающие перевода непристойных слов россиянки радостно повторяли за бразильцами оскорбления.

Бразильские футболисты отметили приезд в Россию водкой (видео)

Бразильские футболисты отметили приезд в Россию водкой
Игроки сборной Бразилии по футболу решили перед тренировкой отдохнуть в Swissotel Kamelia Hotel Sochi. Очевидцы запечатлели спортсменов за распитием спиртного. Свидетели рассказали, что бразильцы пили водку и пиво.

Болельщикам разрешили опаздывать на работу во время ЧМ-2018

Болельщикам разрешили опаздывать на работу во время ЧМ-2018
Жителям Бразилии разрешили приходить на работу попозже во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Роналдиньо поможет сборной России выйти в плей-офф

Роналдиньо поможет сборной России выйти в плей-офф
Звезда бразильского футбола Роналдиньо поделился ценными советами с российской сборной. Он подсказал, что нужно делать команде, чтобы выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира. Главное – хорошо начать.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения