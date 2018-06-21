Сборная Бразилии по футболу ЧМ-2018

Германия и Бразилия под угрозой вылета с ЧМ-2018

Футбольные баталии 27 июня развернутся в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Участники групп F и E выяснят, кто из них выйдет в плей-офф, а кому предстоит дорога домой. Обзор предстоящих матчей – в материале Dni.Ru. ЮЖНАЯ КОРЕЯ – ГЕРМАНИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17:00 ЧМ-2018 уже преподнес немало сюрпризов.