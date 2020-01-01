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Сборная Бразилии по футболу

Сборная Бразилии по футболу ЧМ-2018

На чемпионате мира по футболу в 2018 году сборная Бразилии попала в группу E. Компанию ей составляет Швейцария, Сербия и Коста-Рика. Тренером бразильских футболистов стал Аденор Леонардо Бакши, в спортивном мире известный как Тите.

В команду вошли 23 игрока:

Вратари - Алисон Рамзес Бекер, Кассио Роберто Рамос и Эдерсон Сантана ди Мораес.

Защитники - Данило Луис да Сильва, Маркос Аоас Корреа, Марсело Виейра де Сиелва Жуниор, Жуан Миранда ди Соза Фильо, Педро Тонон Жеромел, Тиаго Эмилиано да Силва, Фагнер Консерва Лемос и Филипе Луис Касмирски.

Полузащитники - Виллиан Боржес да Силва, Дуглас Коста да Соуза, Карлос Энрике Жозе Франсиско Венансио Гордуросо Казимиро, Жозе Пауло Безерра Масиэл Жуниор, Ренато Суарис де Оливейра Аугусто, Роберто Фирмино Барбоза де Оливейра, Тайсон Барселлос Фреда, Фернандо Луис Роза, Филиппе Коутиньо Коррея и Фредерико Родригес Сантос.

Нападающие - Габриэл Фернанду де Жезус и Неймар да Силва Сантос Жуниор.

Матчи сборной Бразилии на ЧМ-2018

17 июня, 21:00 мск. Бразилия - Швейцария. Стадион "Ростов", Ростов-на-Дону.

22 июня, 15:00 мск. Бразилия - Коста-Рика. Стадион "Крестовский", Санкт-Петербург.

27 июня, 21:00 мск. Сербия - Бразилия. Стадион "Открытие Арена", Москва.

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