Федерация бокса России стала дважды лауреатом престижной премии
Лучшим спортивным национальным проектом был признан День бокса. Его Россия отметила 22 июля.
Награды от имени Федерации бокса получили двукратный олимпийский чемпион по этому виду спорта Алексей Тищенко, а также глава департамента по связям с общественностью федерации Виталий Шильников. Торжественная церемония награждения прошла в Сочи.
По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, это заслуга новой команды федерации и всех боксеров, которые добились таких выдающихся успехов. "Но это только начало. Впереди еще много работы, много целей и задач, которые мы перед собой поставили. И мы будем добиваться новых успехов", – подчеркнул он.
Федерация бокса России – крупная организация, в состав которой входят 85 региональных отделений. Каждый год в стране проводятся более 150 соревнований как в субъектах, так и на общероссийском и международном уровнях. Одна из задач федерации – популяризация этого вида спорта.
Ежегодно боксом в нашей стране занимаются более 200 тысяч человек, при этом 116 тысяч – юниоры. В каждом городе с населением более 500 тысяч человек работают до 30 секций по боксу. Всего в России более полутора тысяч боксерских школ.
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