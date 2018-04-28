Федерация бокса России стала дважды лауреатом престижной премии

Федерация бокса России получила престижную премию "Спорт и Россия" сразу в двух номинациях. Проектом года в сфере единоборств стал Первый международный боксерский форум, проходивший с 1 по 4 февраля.



Лучшим спортивным национальным проектом был признан День бокса. Его Россия отметила 22 июля.

Награды от имени Федерации бокса получили двукратный олимпийский чемпион по этому виду спорта Алексей Тищенко, а также глава департамента по связям с общественностью федерации Виталий Шильников. Торжественная церемония награждения прошла в Сочи.

По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, это заслуга новой команды федерации и всех боксеров, которые добились таких выдающихся успехов. "Но это только начало. Впереди еще много работы, много целей и задач, которые мы перед собой поставили. И мы будем добиваться новых успехов", – подчеркнул он.

Федерация бокса России – крупная организация, в состав которой входят 85 региональных отделений. Каждый год в стране проводятся более 150 соревнований как в субъектах, так и на общероссийском и международном уровнях. Одна из задач федерации – популяризация этого вида спорта.

Ежегодно боксом в нашей стране занимаются более 200 тысяч человек, при этом 116 тысяч – юниоры. В каждом городе с населением более 500 тысяч человек работают до 30 секций по боксу. Всего в России более полутора тысяч боксерских школ.