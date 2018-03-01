Чемпионку Ефимову задержали в США

В США полицейские задержали пятикратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову. Инцидент произошел еще 30 декабря 2017 года, но стало известно об этом только через три месяца, пишет "Газета.ru".
Информацию о задержании подтвердили в местной полиции. Обстоятельства инцидента не раскрываются. Ефимову отпустили под залог в пять тысяч долларов, сообщает Russia Today.
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