"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
Спортсмен до сих пор не отдал полуторагодовалого сына Артемия своей супруге Милане. Предписание суда, который определил место жительства ребенка с матерью, Кержаков выполнять отказывается.
Владислав Тюльпанов полагает, что футболист нарушил закон, подделав некоторые документы. Он призвал Александра одуматься и выполнить требования представителей Фемиды.
"Сегодня Александр Кержаков отказался добровольно отдать моего племянника, вопреки постановлению суда. В таком случае нам придется подключать судебных приставов и действовать другими способами", – написал брат Миланы. "А предоставление поддельных документов – это вообще уголовное дело! Александр, одумайся, пока не поздно!" – добавил Владислав.
При этом брат Тюльпановой опубликовал скрин постановления, которое подтверждает, что во время бракоразводного процесса малыш должен жить вместе с Миланой. Отметим, что сразу после судебного заседания жена Кержакова со своим адвокатом Александром Добровинским попытались забрать Артемия. Однако охрана не пустила женщину к особняку. На звонки Кержаков не отвечает и отказывается вернуть сына матери.
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