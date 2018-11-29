Удерживающий ребенка Кержаков с треском провалился
Жена футболиста рассказала, что выиграла апелляцию в суде. "Сижу рыдаю от счастья", – написала Милана. Речь в ее радостном посте идет о решении служителей Фемиды по поводу того, где будет жить маленький сын Кержакова и Тюльпановой Артемий.
Как выяснилось, Санкт-Петербургский городской суд действительно оставил Милане ребенка на время бракоразводного процесса. Александр Кержаков не смог обжаловать решение районного суда и вернуть сына, передает "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Подписчики Миланы в соцсети принялись поздравлять ее с победой. "Поздравляю! Скоро мама и сын воссоединятся!", "Молодец!!! Ура!", "Поздравления. Вы такая милая девочка, дай Вам Бог счастья и терпения!", – прокомментировали сообщение Тюльпановой фолловеры. Однако пока на все 100% не известно, удастся ли Тюльпановой забрать ребенка у Кержакова. Ведь ранее суд уже выносил решение, согласно которому Артемий должен был жить с мамой, но спортсмен отказался подчиняться и малыша не отдал.
Ранее Кержаков подал жалобу в Горсуд с просьбой отменить определение Петроградского суда и оставить сына ему. Но 29 ноября получил отказ.
Как писали "Дни.ру", Александр Кержаков утверждает, что мальчик не узнает мать. Футболист рассказывал, ссылаясь на представителей Тюльпановой, что она вообще не лечилась от наркозависимости. По словам, он оплатил лечение и реабилитацию Миланы на Самуи.
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