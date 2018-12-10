Кержакова и Тюльпанову отправили к наркологу

Петроградский суд в Санкт-Петербурге назначил супругам проведение комплексной экспертизы. Помимо прочего, футболист Александр Кержаков с женой пообщаются с наркологом.

Экспертам предстоит ответить на семь вопросов. Один из них: страдают ли Александр Кержаков с Миланой Тюльпановой от наркозависимости.

Также специалистам предстоит оценить актуальное эмоциональное состояние супругов, действительное отношение и привязанность обоих родителей к ребенку и мотивацию требований о проживании мальчика с каждым из них, передает FlashNord со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Ранее адвокат Тюльпановой заявил, что Кержаков избивал жену и заставил признаться в наркозависимости.

Как писали "Дни.ру", в конце ноября представители Фемиды отказали знаменитому спортсмену в жалобе на судебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой их малолетний сын Артемий будет проживать с матерью. По последним данным, сейчас ребенок находится с отцом, несмотря на решение суда.

Кержаков устраивает жене короткие свидания с сыном – максимум 15-20 минут. Общение Тюльпановой с мальчиком проходит под пристальным наблюдением самого футболиста, приглашенного психолога и нескольких нянь.