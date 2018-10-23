Кержаков жестко приложил отказавшуюся от ребенка жену

Александр Кержаков уверен, что его жена не сможет дать их сыну необходимой заботы и любви. Милана Тюльпанова видела ребенка лишь дважды за последний год. 23 октября суд определит, с кем из родителей останется мальчик после их развода.

Бывший футболист питерского "Зенита", перешедший на тренерскую работу, очень хочет, чтобы Милана как можно скорее пришла в форму – ребенку нужна полноценная мать. Пока же, к сожалению, мальчик может ее и не вспомнить, она сыном почти не занималась.

"В промежутках между лечениями видела сына два раза. После этого она не хотела видеть его. То ее не устраивала погода, то время, когда мы договаривались, чтобы она приехала к ребенку. И это после того, как она не видела его четыре месяца. Говорить о том, что ей необходим ребенок, я бы не стал", – сказал Кержаков. Александр подчеркнул: сын должен жить в любви.

Суд в Санкт-Петербурге на предварительном заседании определит место жительства сына Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Иск в конце сентября подала жена – она заявила, что не может отдать ребенка мужу, поскольку в противном случае никогда сына не увидит.

Футболист приехал на заседание сам и взял с собой адвоката. Милана в суд не явилась. Ее интересы в суде представляют адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, которая сейчас также занята бракоразводным процессом Глушаковых.

Милана Тюльпанова проходила длительное лечение от наркозависимости. Девушка пристрастилась к наркотикам после смерти ее отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Сын Кержакова живет с Александром – и, по его словам, получает все, что нужно для здорового развития и роста. Футболист подчеркивает: поведение его жены не соответствует понятию о любящих родителях, передает телеканал "360". Сам спортсмен был женат уже трижды, от каждого брака у него есть ребенок.