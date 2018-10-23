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Кержаков жестко приложил отказавшуюся от ребенка жену

Александр и Милана Кержакова. Фото: instagram.com/milana_kerzhakova
Александр Кержаков уверен, что его жена не сможет дать их сыну необходимой заботы и любви. Милана Тюльпанова видела ребенка лишь дважды за последний год. 23 октября суд определит, с кем из родителей останется мальчик после их развода.
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Бывший футболист питерского "Зенита", перешедший на тренерскую работу, очень хочет, чтобы Милана как можно скорее пришла в форму – ребенку нужна полноценная мать. Пока же, к сожалению, мальчик может ее и не вспомнить, она сыном почти не занималась.

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"В промежутках между лечениями видела сына два раза. После этого она не хотела видеть его. То ее не устраивала погода, то время, когда мы договаривались, чтобы она приехала к ребенку. И это после того, как она не видела его четыре месяца. Говорить о том, что ей необходим ребенок, я бы не стал", – сказал Кержаков. Александр подчеркнул: сын должен жить в любви.

Суд в Санкт-Петербурге на предварительном заседании определит место жительства сына Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Иск в конце сентября подала жена – она заявила, что не может отдать ребенка мужу, поскольку в противном случае никогда сына не увидит.

Футболист приехал на заседание сам и взял с собой адвоката. Милана в суд не явилась. Ее интересы в суде представляют адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, которая сейчас также занята бракоразводным процессом Глушаковых.

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Публикация от More Celebrities (@morecelebrities.ru)

Милана Тюльпанова проходила длительное лечение от наркозависимости. Девушка пристрастилась к наркотикам после смерти ее отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Сын Кержакова живет с Александром – и, по его словам, получает все, что нужно для здорового развития и роста. Футболист подчеркивает: поведение его жены не соответствует понятию о любящих родителях, передает телеканал "360". Сам спортсмен был женат уже трижды, от каждого брака у него есть ребенок.

Автор: Андрей Евлампиев23 октября 2018, 13:35
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