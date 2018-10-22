Кержаков впервые поделился грязными подробностями развода

Футболист рассказал, какие трудности ему приходилось переживать с супругой Миланой. Он решил прервать молчание, чтобы отстоять честь в скандальной истории, связанной с их расставанием.

По словам Александра Кержакова, только он хотел решить все мирным путем и не выносить сор из избы. Он считает, что жена не должна была говорить об их проблемах публично.

"Милана говорила неправду, не объяснив, почему ребенок живет со мной и где она пропадала последние четыре месяца… Но назвала меня на всю страну вором. Понятно, что это игра на публику. Ребенок для неё в этой ситуации оказался предметом шантажа", – цитирует футболиста сайт "Комсомольская правда". Кержаков заявил, что в промежуток между тем, как девушка вернулась из клиники, и до того, как она уехала на реабилитацию в Таиланд, она употребляла много алкоголя и находилась под действием шариков с веселящим газом.

Кержаков заверил, что не хочет лишать своего маленького сына Артемия матери. Для него главное, чтобы тот был в безопасности. При этом он обнародовал страшные и грязные моменты личной жизни. "Когда ребенок жил у нее, а она под наркотическим опьянением при своих знакомых говорила: "Я сейчас выкину сына из окна. Посмотрим, как Саша отреагирует!" И сама хотела из окна выброситься", – поделился Кержаков.

Спортсмен отметил, что у него есть все доказательства злоупотреблений алкоголем супруги – соответствующие звонки и видео. Кержаков добавил, что за месяц между лечением от пагубных зависимостей Милана приехала к сыну всего лишь два раза, а по возвращении подала в суд.

Также спортсмен рассказал, что однажды Милана с мамой и бывшей гражданской женой футболиста приехали к нему в полтретьего ночи и пытались забрать сына. "Потом приехала полиция… Мать Миланы ходила пьяная с телефоном, кричала, что позвонит своим высокопоставленным знакомым", – заявил Кержаков.

Напомним, супруги уже подали заявление на развод. Теперь остается ждать решение суда, который определит место жительство маленького Артемия. Первое слушание должно состояться 23 октября.