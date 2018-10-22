Беременная Кудрявцева раскрыла пол своего ребенка
Девушка с гордостью продемонстрировала свое интересное положение. 21-летняя спортсменка сообщила, что ждет дочку.
"Пару дней назад мне делали очередное УЗИ, на котором снова подтвердился пол нашего ребенка! Решила, что хочу рассказать вам, кто у нас будет. И так... барабанная дробь... у нас будет девочка. Наша маленькая принцесса. Я счастлива!" – написала гимнастка. При этом Кудрявцева попросила поклонников не спрашивать про будущее дочери и станет ли она гимнасткой. "Пока рано думать об этом", – заявила она.
Также Яна отметила, что пользователи соцсети могут предлагать имена для ее будущей наследницы. Они с супругом, хоккеистом "Салавата Юлаева" Дмитрием Кугрышевым, еще не определились с этим вопросом.
Об этом романе стало известно в январе 2018 года. Ранее молодая спортсменка встречалась с футболистом Артуром Юсуповым.
Яна Кудрявцева – серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы. Четырехкратная чемпионка первых Европейских игр по художественной гимнастике.
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