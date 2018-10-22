Остался мальчишкой: отец раскрыл причину пьянства и драк Мамаева

Александр Кокорин и Павел Мамаев просто не успели повзрослеть. Отсюда их страсть к гулянкам и дракам, считает отец одного из футболистов.

Отец полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева оправдал загулы футболиста. Константин Мамаев уверен, что виной всему жесткий режим, по которому с детства живут талантливые спортсмены.

"Мальчишки с пяти-шести лет выходят на режим. Это тренировки – дом, тренировки – дом, игра. Мое мнение, что у них получается следующее: когда у них выходной, они по полной отрываются. И они не успевают взрослеть", – цитирует Мамаева-старшего "Советский спорт".

Поддержал Павла Мамаева и Александра Кокорина и полузащитник команды "Крылья Советов" Алан Чочиев. Он написал в Instagram, что в СИЗО №2 спортсмены ежедневно тренируются. "Все будет хорошо, братья. Вы пройдете через это испытание и станете сильнее. Я знаю, что вы даже там не унываете и уже начали тренироваться. Настоящие профессионалы!" – написал Чочиев.

Утром 8 октября футболисты с группой приятелей избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.

Позже дебоширы устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки. Решением суда дебоширы арестованы на два месяца, до 8 декабря, и помещены в следственный изолятор "Бутырка".

Оказавшимся в заключении игрокам посочувствовала и петербургская художница Ирина Романовская. Она известна своей оригинальной манерой творчества – портреты знаменитостей художница рисует грудью.

Ирина уверена, что футболисты больше не будут никого избивать. А в утешение Романовская послала спортсменам теплые вещи. Ватники и валенки художница украсила портретами Кокорина и Мамаева, пишет РИА ФАН.