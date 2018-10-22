Арестованным Кокорину и Мамаеву позволили мыть туалеты

Арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев моют туалеты в СИЗО исключительно добровольно. Руководство изолятора заверяет, что проблем с сокамерниками у спортсменов не возникает.

Нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева поместили в маленькие камеры – в них сидят до четырех заключенных. Соседи футболистам уже знакомы – они вместе проводили время в карантине, сообщил журналистам начальник следственного изолятора №2 Сергей Телятников.

Кокорин и Мамаев будут находиться в "Бутырке" до 8 декабря – так решил Мосгорсуд. Заседание прошло 19 октября. Спортсмены просили изменить им меру пресечения и отпустить на свободу, Кокорин даже прослезился. Однако судей слезы игрока не тронули. В результате Павел, Александр и его младший брат Кирилл остались под арестом.

По словам Телятникова, проблем в СИЗО у футболистов не возникает. Сокамерники не вымогают у них деньги. А туалеты они моют по своему желанию, по очереди с соседями.

Утром 8 октября футболисты с группой приятелей избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В драке участвовал и младший брат Кокорина Кирилл, который также задержан.

Позже дебоширы устроили драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.

Как рассказал друг спортсменов, футболист клуба "Крылья Советов" Алан Чочиев, Александр Кокорин и Павел Мамаев время в СИЗО проводят с пользой. По словам Чочиева, арестованные каждый день тренируются, пишут "Известия".