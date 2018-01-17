От спавшего с женой брата знаменитого футболиста отрекся отец
Гиггз был любовником жены брата Наташи на протяжении семи лет. Узнавший в 2011 году о романе супруги Родни расстался с ней.
В свою очередь Дэнни Уилсон очень переживает из-за неблаговидного поведения сына и осуждает его. Он буквально отказался от него, не желая видеть. "Теперь, когда я вижу его по телевизору, я выключаю ящик, вся семья так делает", - цитирует отца спортсмена Independent.
"Я даже не могу заставить себя называть его имя. Я использую выражение "экс-футболист". Как старший он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож. Он обманывал брата наихудшим образом", – делится Уилсон. Мужчина считает, что новая должность главного тренера сборной Уэльса сыну не подходит. "Я должен быть самым гордыми счастливым отцом в мире из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его", - признается Дэнни. Он считает, что Гиггз ведет себя слишком эгоистично, "поставив себя на первое место".
"Эта работа не для него. От него дурно пахнет", – уверен Уилсон. "У меня едва ли не слезы бегут из глаз, когда я говорю, моя семья не уважает его и не следит за его достижениями", – заключил отец Гиггза.
�� Take a look back at the day Ryan Giggs became the new #Wales National Team Manager. #CroesoGiggsy pic.twitter.com/PmZAojzs8Y
�� Take a look back at the day Ryan Giggs became the new #Wales National Team Manager. #CroesoGiggsy pic.twitter.com/PmZAojzs8Y— Wales �������������� (@Cymru) 15 января 2018 г.
Отметим, 44-летний экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз назначен главным тренером национальной сборной Уэльса по футболу 15 января. Он подписал четырехлетний контракт. Ожидается, что дебют Гиггза в новой должности состоится 22 марта в Наньнине в матче против команды Китая. По информации СМИ, его зарплата составит 300 тысяч фунтов в год, что на 200 тысяч меньше, чем получал прежний тренер национальной команды Крис Коулмэн.
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