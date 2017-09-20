Винер-Усманова нашла новую работу в Москве

В "Лужниках"
по уникальному проекту
возводят Центр художественной гимнастики. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter, в архитектурном плане он будет представлять собой прямоугольное здание с кровлей волнообразной формы, символизирующей гимнастическую ленту, передает сетевое издание m24.ru.
Примечательно, что возглавит Центр Ирина Винер-Усманова. "Внутри сделаем все, что нужно для соревнований и тренировок под руководством легенды этого вида спорта Ирины Винер", – отметил градоначальник.
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