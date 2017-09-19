Дзюба перед игрой подшутил над детьми
Нападающий Артем Дзюба дернул девочку за хвостик и свалил вину на стоящего рядом мальчика. Другой ребенок из числа выводивших на поле команду спросил: "А где Кокорин?"
Александр Кокорин при этом стоял чуть впереди. Но Дзюба и тут решил повеселиться. "В запасе!" – ответил в шутку форвард.
Главное видео дня �� pic.twitter.com/30v2GaXx8B— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 сентября 2017 г.
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