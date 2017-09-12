Роднина рассказала о переезде в США

Знаменитая фигуристка уехала в США после завоевания всех возможных титулов и наград, после разрушенного брака. Она прожила там несколько лет, родила второго ребенка и пережила еще один развод.

Оказавшись в США, Роднина нашла себя. По словам чемпионки, в СССР она должна была быть героиней, всегда быть сильной и следить за имиджем. А в Штатах знаменитая фигуристка была всего лишь еще одной эмигранткой.

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"Тут я только внешне была Ириной Родниной. Там стала такой, какая есть. Плохой ли, хорошей, но собой. Здесь я была звездой, там – просто представительницей Советского Союза, которая к тому же на десять лет буквально перекрыла иностранцам кислород своими результатами", – заявила фигуристка в интервью "Аргументам и фактам".

Временами Роднина чувствовала себя абсолютно беспомощной за рубежом. По ее словам, не умела делать элементарного – сказывалось наследие Советского Союза. Однажды Ирина не смогла снять деньги в банке. "Просто не знала, как это делается. Какие-то коды… Я все напутала… Стояла в растерянности: 40 лет, а ты такая беспомощная! Приходилось все начинать с нуля", – рассказала чемпионка.

Самым тяжелым периодом в жизни за границей стала личная трагедия: развод с продюсером Леонидом Миньковским, споры из-за того, с кем останется дочка Алена. "Была договоренность о раздельном проживании, и все вопросы касались в основном ребенка. Общение с дочерью было расписано по суду на десять лет вперед: четные года, нечетные года, его дни рождения, мои, где встречаемся, что каждый проделывает середину дороги, что какую-то часть пути я могу пройти с ребенком без его согласия, а на какие-то территории входить не могу…" – вспомнила фигуристка.

Ее дочь живет в Вашингтоне, работает корреспондентом. Ирина вернулась на родину, но из спорта ушла. С 2007 года Роднина является депутатом Госдумы. Дважды награждалась орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени в дополнение к спортивным медалям.