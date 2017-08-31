Волейболистка Гамова впервые о романе с сыном Дружининой

Известная российская волейболистка Екатерина Гамова впервые решила откровенно рассказать о своей личной жизни. Спортсменка призналась, что с будущим мужем Михаилом Мукасеем, который является сыном режиссера Светланы Дружининой, она познакомилась на съемках рекламы торгового центра.

Владелдьцы магазина заявили продюсеру ролика Мукасею о том, что хотят видеть в нем именно Гамову. "Соответственно, Михаил стал искать мои контакты. Он потом мне рассказывал: "Найти какого-то артиста или певца для меня труда не составляет. А вот твой телефонный номер доставал через седьмые руки"...Этот ролик потом год крутили по ТВ", – цитируют волейболистку "Аргументы и факты".

После этого, Мукасей стал активно переписываться с Гамовой с помощью эсэмес. "Переписывались, переписывались, а потом он приехал в Татарстан по работе – его компания участвовала в съемках ролика для казанской Универсиады. Причем, как он мне потом признался, особенной необходимости в его присутствии не было, но он себе эту командировку придумал, чтобы повидаться со мной", – призналась спортсменка.

После этого молодые люди начали встречаться. По словам Гамовой. она не строила никаких планов на счет Мукасея, а потому его предложение руки и сердца стало для нее полной неожиданностью. Рассказывая о свадьбе, спортсменка вспомнила, что их роспись в Хамовническом ЗАГСе проходила в тот же день, что и суд скандально известной группы Pussi Riot.

"Журналистов понаехала огромная толпа. А мы ведь хотели, чтобы о нашей свадьбе пресса вообще не знала. Поэтому, когда увидела весь этот народ перед зданием – сильно растерялась. Попросила у Инессы палантин, замотала его себе на голову... Но меня все равно узнали", – добавила Гамова.

По словам волейболистки, на следующий день по всем каналам крутили кадры, снятые с ее свадьбы, снятые "на мобильный телефон из-под полы". "Картинка выглядела просто кошмарно. Ощущение очень мерзостное. К тебе залезли туда, в тот уголок твоей жизни, в который ты никого не звал и пускать не хотел", – отметила Гамова.

Спортсменка признается, что на сегодняшний момент, она счастлива. "Надо жить настоящим и наслаждаться хорошими моментами. Мне здорово, но сколько оно все продлится – месяц, три, год, – загадывать совершенно не хотелось", – добавила она.

