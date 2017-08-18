Олимпийская чемпионка сбежала из дома из-за насилия

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Тианна Бартолетта рассказала о подготовке к чемпионату мира 2017 года. Спортсменка призналась, что в тот период ей пришлось терпеть насилие в семье, однако она решилась уйти из дома.

По словам Тианны Бартолетты, ее муж Джон не только унижал, но и регулярно избивал ее. За несколько месяцев до соревнования спортсменка все же решилась покинуть супруга. "Три месяца назад мне пришлось уйти из дома, забрав только самое необходимое и бросив любимых собак. Я фактически стала бездомной", – написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

Олимпийская чемпионка признала, что из-за проблем в личной жизни ей было очень тяжело участвовать в чемпионате мира. "Я знала, что защитить титул чемпионки мира будет очень тяжело. Трудно в это поверить, но эта бронза – самая особенная медаль из тех, что я получала", – отметила она. "У меня до сих пор нет постоянного адреса, но зато я получила шанс на спасение, на жизнь без побоев, страха и угроз", – добавила спортсменка.

Впоследствии Тианна Бартолетта рассказала, что публикация в Instagram стала частью психотерапии, которая поможет ей начать новую жизнь. По ее словам, она смогла двигаться дольше после того, как поняла, что насилие разрушило судьбы множества других людей. "Самое важное в этом – осознать, что ты не одинок. Ты знаешь это, но не принимаешь это сердцем", – цитирует чемпионку "Би-Би-Си".

Публикация от Tianna T. Bartoletta (@tianna.bartoletta) Авг 11 2017 в 7:58 PDT

Между тем Джон Бартолетта рассказал, что сейчас он разводится с супругой "по-дружески". По его словам, они были "замечательной командой", и он очень благодарен Тианне за то, что она позволила ему быть частью ее насыщенной спортом жизни. В заключение он пожелал жене "всего хорошего".

Публикация от Tianna T. Bartoletta (@tianna.bartoletta) Июл 25 2017 в 4:13 PDT

Отметим, что домашнее насилие в звездных семьях – далеко не редкость. Например, в апреле 2017 года бывшая жена 40-летнего Пьера Нарцисса пожаловалась на рукоприкладство артиста. По ее словам, в браке он регулярно напивался и избивал ее и маленькую дочь Каролину. Впрочем, сам певец опроверг эту информацию, обвинив экс-супругу в попытке прославиться на его имени.