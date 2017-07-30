Актрису Акиньшину обвинили в избиении соседки
Конфликт произошел на въезде в поселок, где Акиньшина снимает дом. Автомобиль известной актрисы перегородил дорогу местной жительницы.
На настойчивые просьбы убрать машину, артистка ответила отказом. После между женщинами произошел конфликт и Акиньшина начала бить местную жительницу по голове, сообщает Telegram-канал Mash.
По некоторым данным, актриса также угрожала обидчице оружием. Тем не менее, в ход звезда фильма "Сестры" пустила только руки.
Пострадавшая сняла побои и обратилась в полицию. Подробности случившегося устанавливаются.
Если виновность Акиньшиной будет доказана, ей грозит уголовное преследование. Наказание будет зависеть от степени тяжести нанесенных травм: в худшем случае звезда отправится за решетку.
Напомним, Оксана Акиньшина является является матерью троих детей. Актриса запомнилась зрителям по ролям в таких известных фильмах, как "Стиляги", "Сестры" и "Превосходство Борна".
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