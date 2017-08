Жена президента избила модель за развращение сыновей

Габриэла Энджелс подала в суд заявление против Роберты Мугабе, обвинив ее в жестоком избиении. Она уже зафиксировала травмы на медицинском освидетельствовании. Местные стражи порядка разбираются в деталях происшествия. "Даже если у нее (жены диктатора. – Прим. Ред.) будут дипломатический паспорт и иммунитет, то это не значит, что она не может быть арестована", – цитирует The Guardian представителя полиции Фикила Мбалула.

Ранее стало известно о нападении 52-летней Грейс Мугабе на 20-летнюю Габриэлу Энджелс в одном из отелей Йоханнесбурга в ЮАР. Девушка проводила время вместе с двумя сыновьями жены диктатора – 25-летним Робертом-младшим и 21-летним Беллермайнем. Супруга президента обвинила ее в развращении ее детей, после чего начала избивать ее удлинителем, повредив лоб и затылок.

По данным СМИ, за избиением юной девушки наблюдали около десяти охранников, однако никто из них не посмел противостоять жене президента. Сама Габриэла Энджелс в своем аккаунте в социальной сети Twitter не только опубликовала фотографии причиненных ей травм, но и раскритиковала информацию, которая появилась в ряде СМИ. "Я напала на нее? И на телохранителей, которые смотрели, как она меня бьет? Я даже палец не подняла на первую леди", – написала модель.

По словам девушки, Грейс Мугабе избила не только ее, но и двух ее друзей. При этом сыновья Мугабе не попытались оказать сопротивление женщине с удлинителем. "Роберта-младшего вывели из номера, а Беллермайн сбежал", – написала она в Twitter. "Я стараюсь держаться. Это все меня очень тяготит", – заключила модель.

I have to more injuries at the back of my head pic.twitter.com/fz3olUz9tN