Дочь Понаровской с ужасом вспоминает детство

Приемная дочь Ирины Понаровской Анастасия Кормышева уже много лет не общается с певицей и ее родственниками. В эфире программы "На самом деле" девушка встретилась с бывшим мужем звезды Вэйландом Роддом и обвинила приемных родителей в жестокости.

Анастасия Кормышева попала в семью знаменитой эстрадной певицы в возрасте 11 месяцев, но, когда ребенку исполнилось четыре года, ее отдали в приют. Кормышева утверждает, что приемный отец якобы избивал ее в младенческом возрасте. Сам Родд заявляет, что все это выдумка.

Как сообщил Родд, Понаровской предложили удочерить девочку на гастролях. Тогда у звезды были проблемы со здоровьем, и она пережила не один выкидыш. Последний на тот момент ребенок Ирины умер очень быстро. Женщина приняла решение взять малышку.

"По своим эмоциям, воспоминаниям, агрессия со стороны была. И не только по отношению ко мне, но и по отношению к Ирине. Единственное, что я вспоминаю с теплом – это собаку. Изначально эти слова принадлежали Ирине Витальевне. Она говорила, что этот человек меня обижал. В моей памяти, я не знаю, как это объяснить, какие-то цитрусовые соки. Когда мне наливали, и я не хотела пить, меня били по голове", – рассказала Анастасия.

Однако Вэйланд Родд возразил, мол, не способен на подобную агрессию. Ведущая Елена Ханга, которая хорошо знакома с Вэйландом Роддом, также сообщила, что он неспособен обидеть собственного ребенка.

"Мы с Вэландом знакомы очень много лет. Наши родители были знакомы. Я знаю всех детей Вэланда от разных жен. Лучшего отца я не знаю. Что мы слышим от Анастасии? Что она что-то пытается вспомнить. Ни одного факта она не рассказала. Эта сомнительная история, что ее якобы били по голове", – заявила телеведущая.

Эксперты передачи подтвердили правдивость слов Вэйланда Родда: "Вэйланд на тот момент был трезвый мужчина, и он однозначно не воспринимал это как избиение. Вот это и есть настоящая правда", – сказал один из полиграфологов.

Анастасия поблагодарила редакцию программы за то, что ей помогли восстановить ход событий.

Напомним, когда Анастасии Кормышевой было 16 лет, она решила пойти на сближение с приемной матерью. Однако их общение, возобновленное благодаря передаче "Жди меня", не увенчалось успехом. Тогда Ирина Понаровская обвинила приемную дочь в воровстве. В эфире передачи Анастасия поделилась своей версией произошедшего. По словам Кормышевой, она брала бижутерию у певицы, чтобы ее померить, а не как заявила звезда, с целью кражи.