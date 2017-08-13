Шарапова снялась с турнира из-за трамвы

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова была вынуждена прервать выступление на турнире WTA в Цинциннати (США). Спортсменка получила травму.

"Я прибыла в Цинциннати с желанием играть. Однако, следуя советам доктора, я вынуждена была сняться с турнира из-за травмы левого предплечья, которую я получила на турнире в Стэнфорде", – заявила Шарапова. По словам спортсменки, это решение является мерой предосторожности перед Открытым чемпионатом США.