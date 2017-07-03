Шарапова оголилась в спортзале
Примечательно, что фотосессия Юлии Шараповой прошла в фитнес-зале, ее засняли на многих спортивных снарядах в разнообразном сексуальном нижнем белье. На некоторых кадрах она и вовсе запечатлена топлесс. Всего за несколько часов после публикации видео посмотрело примерно полторы тысячи человек, его лайкнули около 150 раз.
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