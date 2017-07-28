Пловчиха Ефимова завоевала золото на чемпионате мира

В Будапеште на чемпионате мира по водным видам спорта россиянка Юлия Ефимова завоевала очередную золотую медаль. Пловчиха стала лучше на дистанции 200 метров брассом: ее итоговое время составило 2 минуты 19,64 секунды.
Второе место заняла представительница США Бетани Галат: она отстала от Ефимовой на две секунды. Бронза досталась китаянке Ши Джинглин.
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