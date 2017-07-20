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Спорт

Россиян раздели на ЧМ в Венгрии из-за "фашистской" символики

Фото: Dni.Ru
Венгерские стражи порядка не допустили на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште россиян в одежде с советской символикой. Сотрудники правоохранительных органов пригрозили им наказанием вплоть до высылки из страны.
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Инцидент произошел на пункте досмотра перед входом в стадион, передает РИА Новости. Стражи порядка не пропустили на мероприятие российскую делегацию, в составе которой были члены тренерского штаба команды по водному поло. По словам полицейских, надпись "СССР" и изображения советских звезд в Венгрии считаются запрещенной законом фашисткой символикой.

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После этого стражи порядка подчеркнули, что не могут допустить россиян на соревнования в подобном виде. Позднее они добавили, что за использование советских символов жителям нашей страны может грозить наказание – штраф, лишение аккредитации и даже высылка из страны.

Примечательно, что запрещенная в Венгрии пятиконечная звезда также присутствует, как минимум, на флагах Китая, КНДР и США. Россияне отметили, что по закону эти символы также должны попадать под запрет, однако флаг КНР уже неоднократно поднимался на стадионе после побед спортсменов из этой страны. Несмотря на доводы делегации, венгерские стражи порядка остались непреклонны.

Отметим, что инциденты даже с настоящей фашистской символикой случаются сравнительно часто. Например, в 2014 году житель Санкт-Петербурга нашел необычное применение флагу со знаком нацистской Германии. Молодой человек использовал полотнище со свастикой в качестве штор в своей квартире. Это заметили его соседи, после чего они пожаловались на мужчину сотрудникам правоохранительных органов.

Через некоторое время полицейские задержали креативного жителя города и обвинили его в пропаганде фашизма. Суд приговорил мужчину к административному штрафу размером в одну тысячу рублей.

Автор: Константин Улюкаев20 июля 2017, 16:03

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