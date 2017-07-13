Захарова возмутилась героизацией фашистов в НАТО

Североатлантический альянс разместил в Сети документально-игровой ролик в память о "лесных братьях" – борцах против Советского Союза на территориях прибалтийских стран. Мария Захарова напомнила, что подразделения, преемственностью с которыми гордятся в НАТО, были созданы на основе союзников фашистских оккупационных сил.

Короткий фильм об орудовавших в Прибалтике "лесных братьях" вызвал жесткую реакцию со стороны официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. В первую очередь она напомнила, откуда вообще появились эти "партизаны".

"Эта организация, созданная на основе фашистских недобитков (в основном те, кто выступал на стороне германских оккупационных властей: полицаи, сотрудники администрации, солдаты и офицеры латышских формирований СС), совершила более трех тысяч диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей", – написала она на своей странице в Facebook. Вплоть до середины 50-х годов XX века за этими "борцами за свободу" стояли западные спецслужбы.

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO — NATO (@NATO) 11 июля 2017 г.

В ролике героизируется борьба с абстрактными "советскими", которые выставляются как иностранные захватчики. Однако раскол проходил и внутри страны. "Никому и в голову не придет задать вопрос: а сколько среди "советских" было латышей?" – подчеркнула Захарова.

Она назвала опубликованный материал историческим извращением, распространяемым с целью подрыва итогов Нюрнбергского процесса, и призвала не оставаться равнодушными всех, кому важна тема сохранения памяти о победе над фашизмом. "Если сегодня Бандера – герой, а "лесные братья" – партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?" – добавила дипломат.

"Надеюсь, никому не надо напоминать о массовых казнях, в которых были задействованы те, кто затем стал называть себя "лесными братьями", – отметила Захарова. Интересующимся подробностями она предложила ознакомиться с материалом российского внешнеполитического ведомства об участии латышского легиона СС в военных преступлениях в 1941-1945 годах.

