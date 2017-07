Захарова возмутилась героизацией фашистов в НАТО

Короткий фильм об орудовавших в Прибалтике "лесных братьях" вызвал жесткую реакцию со стороны официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. В первую очередь она напомнила, откуда вообще появились эти "партизаны".

"Эта организация, созданная на основе фашистских недобитков (в основном те, кто выступал на стороне германских оккупационных властей: полицаи, сотрудники администрации, солдаты и офицеры латышских формирований СС), совершила более трех тысяч диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей", – написала она на своей странице в Facebook. Вплоть до середины 50-х годов XX века за этими "борцами за свободу" стояли западные спецслужбы.

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO