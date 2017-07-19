Госдума и Кнессет осудили героизацию фашизма

Госдума приняла обращение к парламентам стран Европы, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту. Документ осуждает оскорбление памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны.

Европейских парламентариев призывают решительно осудить участившиеся в последнее время случаи уничтожения и осквернения памятников и мемориалов, воздвигнутых в честь воинов государств антигитлеровской коалиции, отдавших свои жизни за освобождение Европы от нацизма.

"На наших глазах возрастает стремление беспринципных политиков переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны", - говорится в обращении. В документе отмечается, что нельзя расценить иначе, например, закрепление в Республике Польша в рамках "закона о декоммунизации", а также принятых Сеймом, Сенатом и подписанных президентом поправок к нему возможности сноса и демонтажа почти 500 памятников и мемориалов, воздвигнутых в честь воинов Красной армии. В числе освободителей Польши были русские, белорусы, украинцы, евреи, азербайджанцы, казахи, армяне, киргизы и другие представители советского народа-победителя.

В обращении подчеркивается, что решения, подобные кощунственному акту польских властей, в основе которого лежит желание принизить решающую роль Красной армии в освобождении Европы и всего мира от фашистских захватчиков, потворствуют преступной логике героизации нацизма. Как следствие этого, в Европе появляется молодое поколение, не знающее правды о самой страшной войне XX века. Там, где в качестве примера для подражания навязываются бандеровцы или прибалтийские "лесные братья", возникает питательная среда для терроризма, межнациональной и межрелигиозной вражды, указано в документе.

Депутаты Госдумы призвали европейских парламентариев объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях, прославления гитлеровских палачей и их пособников, а также противостоять разрушению или осквернению памятников и мемориалов воинам, освободившим Европу от нацизма.

Обращение Госдумы депутаты рассматривали в то же время, как в израильском Кнессете обсуждали аналогичный документ – "Задачи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне". Москва и Тель-Авив едины в своем решении противостоять попыткам героизации фашизма. Ситуация в европейских странах обсуждалась на встрече спикера Госдумы России Вячеслава Володина и председателя Кнессета Израиля Юлия Эдельштейна 29 июня. Тогда и было решено принять в парламентах двух стран заявления с осуждением принятых в некоторых европейских государствах законов о "декоммунизации", направленных на искажение исторической правды.

Президент Польши Анджей Дуда 22 июня этого года утвердил изменения в закон о запрете "пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя" от 1 апреля 2016 года. Поправки, в частности, предусматривают демонтаж памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах. В Москве такое решение назвали сознательной провокацией и пообещали, что эти действия не останутся без последствий, напоминает ТАСС.