Обезумевший Киев издевается над 94-летним ветераном

Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Бориса Стекляра. Его обвиняют в убийстве одного из членов Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещенная в России организация).

Дело против ветерана было инициировано местными националистами. Они призвали Генпрокуратуру расследовать ликвидацию Нила Хасевича – художника ОУН УПА.

Хасевич был лидером одной из подпольных ячеек организации. Благодаря своим художественным навыкам, полученным во время учебы в Варшавской академии изящных искусств, он создал визуальный образ Украинской повстанческой армии: рисовал плакаты, пропагандистские листовки и прочий материал.

Хасевич был ликвидирован в 1952 году. Считается, что это заслуга именно Бориса Стекляра. Он лично бросил гранату в бункер, где бандит скрывался вместе со своими сообщниками. При этом в помещениях, где располагались националисты, было обнаружено множество стволов оружия, ручные гранаты, а также значительный запас продовольствия.

В любой нормальной стране ветеран считался бы героем. Однако современная Украина все больше скатывается в откровенный фашизм, где отъявленные бандиты прославляются, а те, кто против них воевал подвергаются всяческим унижениям. Так, по мнению одного из авторов иска Дениса Полищука, Стекляр должен быть осужден, поскольку "представляет угрозу украинскому народу".

При этом стоит напомнить, что еще ранее Верховная рада Украины приняла законопроект "О реабилитации жертв политических репрессий", который вводит доплаты к пенсиям для бывших военнослужащих ОУН-УПА. Текст нормативно-правового акта представил с парламентской трибуны Юрий Шухевич – сын печально известного командира УПА Романа Шухевича. По его словам, необходимо поддержать "борцов за независимость Украины", введя 25% надбавки к пенсии для тех бандеровцев, кто побывал в тюрьмах, а также надбавку в размере 12,5% для побывавших в ссылке.

В Раде хотят увеличить пенсии боевикам ОУН-УПАhttps://t.co/aqUGEjGydM

Верховная Рада Украины сегодня, 4 апреля, приняла за основу (в пе... pic.twitter.com/FpdLkzetMP — TOP-NEWS (@infapunva1977) 4 апреля 2017 г.

Примечательно, что большинство депутатов украинского парламента горячо поприветствовали эту инициативу. Так, по словам Андрея Лозового из фракции Радикальной партии Олега Ляшко, принятием законопроекта "восстанавливается историческая справедливость". В свою очередь депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Гузь заявил, что руководство страны должно сделать все, чтобы воевавшие в рядах ОУН-УПА "почувствовали заботу государства". В итоге нормативно-правовой акт был принят 258 голосами.

