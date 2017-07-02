Кот-оракул определил победителя Кубка конфедераций

Эрмитажный кот Ахилл, который был признан оракулом петербургской части Кубка конфедераций, определил победителя финального матча соревнований. Животное уверенно сделало выбор в пользу сборной Германии.

"На этот раз флаги к домикам расставляли журналисты, чтобы добиться максимальной объективности", – сообщила ТАСС ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева. Напомним, финальный матч Кубка пройдет в Санкт-Петербурге. Бороться за победу в турнире будут сборные Германии и Чили.

