Кот-оракул определил победителя Кубка конфедераций

Эрмитажный кот Ахилл, который был признан оракулом петербургской части Кубка конфедераций, определил победителя финального матча соревнований. Животное уверенно сделало выбор в пользу сборной Германии.
"На этот раз флаги к домикам расставляли журналисты, чтобы добиться максимальной объективности", – сообщила ТАСС ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева. Напомним, финальный матч Кубка пройдет в Санкт-Петербурге. Бороться за победу в турнире будут сборные Германии и Чили.
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