Радулов развелся через год после роскошной свадьбы

Теперь уже экс-супруга хоккеиста Александра Радулова опубликовала в соцсетях информацию о разводе со спортсменом. По словам Дарьи Дмитриевой, "этот АД наконец-то закончился".

"Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот АД наконец-то закончился!" – прокомментировала Дмитриева свою фотографию в социальной сети Instagram. "Спасибо за все! Удачи, с Богом!" – добавила она. Рядом со своим сообщением она разместила смайл с перечеркнутым изображением невесты, передает Life.ru.

Позднее она опубликовала еще один снимок, который она прокомментировала актуальным для ее жизненной ситуации анекдотом. "А ведь обещал холить, любить, лелеять... – бормотала она, закапывая труп..." – написала бывшая спортсменка.

Публикация от DARIA RADULOVA ( DMITRIEVA ) (@busi_22) Май 30 2017 в 5:47 PDT

Однако сравнительно прозрачные намеки Дарьи Дмитриевой поняли далеко не все. Пользователь valera_717 спросил, почему у нее в соцсети нет совместных фотографий с 30-летним игроком клуба Montreal Canadiens Александром Радуловым. "Нет Саши в моей жизни , нет фото )" – кратко ответила она.

А вот образ невесты со Свадьбы Богов, Дашеньки. Делала не я, мы с командой помогали с образами подруг невесты, орг девочкам тоже))) Очень устали)))) �� Публикация от Первый Свадебный Имидждизайнер (@elenayurina_stylist) Июн 4 2016 в 8:16 PDT

Напомним, бывший игрок клуба ЦСКА Александр Радулов и серебряный призер Олимпийских игр 2012 года гимнастка Дарья Дмитриева сыграли свадьбу 4 июня 2016 года в одной из усадеб Подмосковья. Для торжества молодые выбрали древнегреческую тематику. Невеста предстала перед публикой в двух образах – греческой богини на дневной церемонии и в мерцающем платье-трансформере с перьями – на вечеринке. Жених облачился в классический светлый костюм.

@busi_22 @radul22 pozdravlaem)#свадьбарадуловых Публикация от Dmitry Kugryshev (@dkugi) Июн 4 2016 в 9:50 PDT

На свадьбу были приглашены многие хоккеисты ЦСКА: Дмитрий Кугрышев, Григорий Панин, Никита Квартальнов, Геннадий Столяров, Михаил Науменков, Денис Денисов, Артем Сергеев и Максим Мамин. Ведущими торжества были звезды сериала "Универ" Станислав Ярушин и Арарат Кещян.