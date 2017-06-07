Радулов развелся через год после роскошной свадьбы
"Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот АД наконец-то закончился!" – прокомментировала Дмитриева свою фотографию в социальной сети Instagram. "Спасибо за все! Удачи, с Богом!" – добавила она. Рядом со своим сообщением она разместила смайл с перечеркнутым изображением невесты, передает Life.ru.
Позднее она опубликовала еще один снимок, который она прокомментировала актуальным для ее жизненной ситуации анекдотом. "А ведь обещал холить, любить, лелеять... – бормотала она, закапывая труп..." – написала бывшая спортсменка.
Однако сравнительно прозрачные намеки Дарьи Дмитриевой поняли далеко не все. Пользователь valera_717 спросил, почему у нее в соцсети нет совместных фотографий с 30-летним игроком клуба Montreal Canadiens Александром Радуловым. "Нет Саши в моей жизни , нет фото )" – кратко ответила она.
Напомним, бывший игрок клуба ЦСКА Александр Радулов и серебряный призер Олимпийских игр 2012 года гимнастка Дарья Дмитриева сыграли свадьбу 4 июня 2016 года в одной из усадеб Подмосковья. Для торжества молодые выбрали древнегреческую тематику. Невеста предстала перед публикой в двух образах – греческой богини на дневной церемонии и в мерцающем платье-трансформере с перьями – на вечеринке. Жених облачился в классический светлый костюм.
На свадьбу были приглашены многие хоккеисты ЦСКА: Дмитрий Кугрышев, Григорий Панин, Никита Квартальнов, Геннадий Столяров, Михаил Науменков, Денис Денисов, Артем Сергеев и Максим Мамин. Ведущими торжества были звезды сериала "Универ" Станислав Ярушин и Арарат Кещян.
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