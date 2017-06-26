Газзаеву сделали больно

Тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев ответил на критику вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева в адрес игроков национальной команды Игоря Акинфеева и Юрия Жиркова. Наставник заявил, что ему было больно слышать подобные высказывания из уст коллеги из Госдумы.

"Жирков и Акинфеев – это люди, с которыми связаны все самые большие достижения российского футбола. Любой человек ошибается. Я Жиркова знаю 15 лет. Это самый дисциплинированный футболист", – цитирует Газзаева сайт "Комсомольская правда". Прославленный тренер уточнил, что вице-спикер Думы не имеет права делать подобные необдуманные высказывания.

