Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Спорт

Акинфеев похоронил сборную России

Фото: Globallook/Marcelo Machado de Melo/imago sportfotodienst
Сборная России по футболу не смогла преодолеть групповой этап Кубка Конфедераций. В решающем матче подопечные Станислава Черчесова уступили команде Мексики.
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Встреча, прошедшая на "Казань-Арене", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Нестор Араухо (30-я минута), Ирвин Ласано (52). Единственный мяч у россиян забил Александр Самедов (25). 

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Первый тайм почти полностью проходил под диктовку сборной России. Наша команда смотрелась в атаке гораздо интереснее и разнообразнее, чем в играх с Новой Зеландией (2:0) и Португалией (0:1). Напористость россиян дала свои плоды на 25-й минуте: мексиканская команда после серии быстрых атак соперника просто развалилась. Результативную комбинацию с левого фланга начал Юрий Жирков, отправивший снаряд в штрафную на Александра Ерохина, который не попал по мячу слета, но вовремя отыграл на Самедова, а у Александра получился отличный удар в дальний угол – 1:0. 

Ничто не предвещало беды, россияне продолжали наращивать давление, однако пропустили совсем необязательный гол. На 30-й минуте в атаке вторым темпом последовала высокая подача на Араухо, которого упустил Ерохин, а Нестор качественно пробил головой, отправив мяч по дуге в дальний угол – Игорь Акинфеев был бессилен – 1:1. 

Примечательно, что в первые 45 минут главный судья Абдулла Аль-Шалваи мог дважды назначить пенальти в ворота Мексики. Однако в моменте с падением Жиркова арбитр даже не обратил внимания, а во втором случае – когда упал Федор Смолов – взял видеоповтор, который не помог россиянам. 

Вторая половина встречи началась также под диктовку команды Черчесова. Россияне смотрелись очень здорово, у футболистов горели глаза. На 48-й минуте Самедову даже удалось поразить ворота Гильермо Очоа, однако гол был отменен из-за офсайда, после чего произошла уже традиционная для сборной трагедия – ляп допустил Акинфеев. 

Фото: Globallook/Heuler Andrey/imago sportfotodienst

На 52-й минуте миниатюрный нападающий Ирвин Лосано выбежал на заброс из-за спины Виктора Васина, а Акинфеев неожиданно ошибся на выходе, неуклюже задрав ногу, тогда как мексиканский форвард головой пробросил мяч в пустые ворота – 1:2. 

После такого удара россияне, которым для выхода в полуфинал турнира нужна была только победа, заметно сникли. Окончательно матч потерял интригу на 68-й минуте, когда Жирков получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Концовку игры Мексика технично удерживала результат, что в итоге вылилось в вылет сборной России из Кубка Конфедераций. 

Автор: Федор Лопырев24 июня 2017, 19:52

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