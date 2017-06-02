Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте
Инцидент произошел в рамках Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже. Медики помогли ему подняться с игрового поля и покинуть корт. Его соперник Орасио Себальос самостоятельно донес вещи Дэвида Гоффена до раздевалки. Потерпевший не смог продолжить выступление, поэтому матч закончился победой аргентинца со счетом 5:4.
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