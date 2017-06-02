Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте

Бельгийский теннисист Дэвид Гоффен получил страшную травму ноги во время матча против аргентинца Орасио Себальоса. При попытке отбить мяч спортсмен упал, сильно подвернув правый голеностоп.

Инцидент произошел в рамках Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже. Медики помогли ему подняться с игрового поля и покинуть корт. Его соперник Орасио Себальос самостоятельно донес вещи Дэвида Гоффена до раздевалки. Потерпевший не смог продолжить выступление, поэтому матч закончился победой аргентинца со счетом 5:4.