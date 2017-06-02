Боец Шлеменко унизил американца на ринге за 25 секунд
В Санкт-Петербурге в ночь на 2 июня боец смешанного стиля Александр Шлеменко сразился с американцем Брэндоном Хэлси. Всего через несколько секунд соперник потерял ориентацию и упал, но россиянин продолжал с методичностью и силой парового молота наносить удары. Так продолжалось недолго: на 25-й секунде 30-летний Хэлси признал поражение.
Впервые бойцы сошлись в схватке в 2014 году. В тот раз на 35-й секунде победил американец, использовав удушающий прием. Теперь 33-летний россиянин взял реванш.
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