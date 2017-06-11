48-летний Карпин женился на молодой учительнице

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Карпин в третий раз вступил в брак. Его избранницей стала учительница из Эстонии, которая младше него 20 лет.

Торжество состоялось в эстонском городе Нарва. Женой Карпина стала преподавательница английского языка Дарья Гордеева.

Первые кадры со свадьбы опубликовал телеканал "Матч ТВ". Слухи о том, что пара планирует официально оформить отношения, появились еще в конце 2016 года, но тогда Карпин опроверг информацию о помолвке.

Примечательно, что в конце 2016 года Гордеева сама сообщила о помолвке. Она поделилась радостной новостью с подписчиками в социальной сети Facebook. "Я, конечно, ответила "да" и стала самой счастливой!" – написала она.

Более того, тогда же в эстонских СМИ появилась фотография, на котором запечатлено обручальное кольцо невесты Карпина. Тем не менее, сам футбольный тренер старался не комментировать свои отношения с 28-летней учительницей.

Дарья Гордеевая является известной в Эстонии певицей. По некоторым данным, она воспитывает дочь.