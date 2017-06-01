Исинбаева показала повзрослевшую дочь

27 и 28 мая олимпийская чемпионка Елена Исинбаева посетила Волгоград, где проходили всероссийские соревнования по легкой атлетике. Спортсменка приехала вместе с повзрослевшей дочерью Евой.

Исинбаева, кажется, никогда прежде не показывала родственников и не говорила о личной жизни. Однако на этот раз она с удовольствием позировала перед камерой вместе с трехлетней малышкой, передает "Блокнот-Волгоград". Как отмечает издание, маленькая Ева невероятно похожа на спортсменку в детстве.

Стоит отметить, выглядела Елена превосходно. Для посещения турнира спортсменка выбрала нежно-розовую блузку и юбку цвета фуксии. Дополняли женственный образ чемпионки босоножки на высокой шпильке.

Напомним, Елена Исинбаева впервые стала мамой 29 июня 2014 года в княжестве Монако. Отец ее дочери – метатель копья Никита Петинов.

Ранее Исинбаева произвела настоящий фурор на 70-м Каннском кинофестивале. Спортсменка появилась на красной дорожке в обтягивающем темно-синем платье, вызвав всеобщее восхищение.