Исинбаева показала повзрослевшую дочь
Исинбаева, кажется, никогда прежде не показывала родственников и не говорила о личной жизни. Однако на этот раз она с удовольствием позировала перед камерой вместе с трехлетней малышкой, передает "Блокнот-Волгоград". Как отмечает издание, маленькая Ева невероятно похожа на спортсменку в детстве.
�� 27-28 мая 2017 — Кубок Елены Исинбаевой по легкой атлетике �� 27-28 мая в Волгограде на открытом стадионе ВГАФК в третий раз состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой». «Кубок Елены Исинбаевой» — всероссийский турнир для спортсменов-легкоатлетов возраста 14-15 лет, который проводится в рамках программы Благотворительного фонда Елены Исинбаевой «Наша поддержка — их победы!». Учащиеся ДЮСШ №3 приняли участие и стали призёрами этих всероссийских соревнований. �� II место заняла Орехина Дарья (тренер-преподаватель Ольга Николаевна Тасмаджиева), толкнув ядро на 11м 19см, тем самым выполнила норматив II спортивного разряда. �� III место заняла Чередниченко Аня, воспитанница тренера-преподавателя Сергея Анатольевича Шибикина, пробежав 800м за 2.25. �� Поздравляем наших легкоатлеток и их тренеров с победой!!! #Волжский
Стоит отметить, выглядела Елена превосходно. Для посещения турнира спортсменка выбрала нежно-розовую блузку и юбку цвета фуксии. Дополняли женственный образ чемпионки босоножки на высокой шпильке.
Сегодня прошёл первый день III Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике " Кубок Двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой". Было установлено большое количество рекордов турнира. Наш турнир развивается и набирает популярность. Сегодня считаются самыми престижным соревнованиями среди детей возраста 14-15 лет. Завтра, в 10:00 будет второй день соревнований! Приглашаю всех поддержать юных атлетов! #БлаготворительныйФондЕленыИсинбаевой #КубокИсинбаевой2017
Напомним, Елена Исинбаева впервые стала мамой 29 июня 2014 года в княжестве Монако. Отец ее дочери – метатель копья Никита Петинов.
Ранее Исинбаева произвела настоящий фурор на 70-м Каннском кинофестивале. Спортсменка появилась на красной дорожке в обтягивающем темно-синем платье, вызвав всеобщее восхищение.
Ещё немного фото с Каннского Фестиваля!�� Мир кино, конечно, сильно отличается от нашего спортивного мира, но точки соприкосновения есть. Было очень приятно идти по красной дорожке и слышать восторженные голоса фотографов. Здесь меня и мои достижения знают. �� До встречи в следующем году, КАННЫ�� Спасибо @messikajewelry и @mercury_russia за чудесные украшения. A little more photos from the Cannes Festival! The world of cinema, of course, is very different from our sports world, but there is a common ground! It was very pleasant to go along the red carpet and hear the enthusiastic voices of photographers. Here me and my achievements know. Thanks @mercury_russia and @messikajewelry for the wonderful jewelry's! See you next year CANNES!����������#CannesFilmFestival2017#cannes2017#isinbaevayelena
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